Россия и Китай получили радостные новости из США перед встречей на Аляске
Sina: Путин получил хорошие новости из США перед встречей с Трампом
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul
В преддверии переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске Москва получила хорошие новости из Вашингтона. Речь идёт об отсрочке введения торговых пошлин против Китая на 90 дней, передаёт издание Sina.
Как полагают эксперты, это решение указывает на нежелание Соединённых Штатов усугублять отношения с Пекином и создаёт благоприятные условия для России на переговорах с США. В то же время этим шагом хозяин Белого дома демонстрирует уязвимость Вашингтона, который оказался не в состоянии одновременно противостоять Москве и Пекину.
«Следовательно, у Трампа остается лишь один путь — сначала достичь договорённостей с Россией, а затем искать способы наладить отношения с КНР», — подытожили в Sina.
Ранее отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис допустил, что Белый дом может попытаться доставить главаря киевского Режима Владимира Зеленского на Аляску во время переговоров Путина и Трампа. Такое развитие событий может как подорвать двусторонний диалог России и США, так и усугубить и без того напряжённые отношения между республиканцем и бывшим комиком.