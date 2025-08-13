Россия и Китай получили радостные новости из США перед встречей на Аляске

В преддверии переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске Москва получила хорошие новости из Вашингтона. Речь идёт об отсрочке введения торговых пошлин против Китая на 90 дней, передаёт издание Sina.

Как полагают эксперты, это решение указывает на нежелание Соединённых Штатов усугублять отношения с Пекином и создаёт благоприятные условия для России на переговорах с США. В то же время этим шагом хозяин Белого дома демонстрирует уязвимость Вашингтона, который оказался не в состоянии одновременно противостоять Москве и Пекину.

«Следовательно, у Трампа остается лишь один путь — сначала достичь договорённостей с Россией, а затем искать способы наладить отношения с КНР», — подытожили в Sina.