В преддверии встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа ресторан «Пельмени», расположенный в центре Анкориджа, столкнулся с повышенным вниманием со стороны представителей СМИ. Об этом корреспонденту РИА «Новости» рассказали сотрудники заведения.

Один из работников ресторана отметил, что их название внезапно появилось в новостных лентах, и теперь они постоянно получают запросы от различных изданий.

Несмотря на повышенный интерес, сотрудники «Пельменей» предпочитают сохранять спокойствие и сосредоточиться на своей работе. Повар, не желая отвлекаться на вопросы, продолжал готовить пельмени, подчеркнув своё желание спокойно завершить рабочий день.