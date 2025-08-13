Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 августа, 02:31

Журналисты осаждают ресторан Пельмени на Аляске перед встречей Путина и Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mark-Wu

В преддверии встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа ресторан «Пельмени», расположенный в центре Анкориджа, столкнулся с повышенным вниманием со стороны представителей СМИ. Об этом корреспонденту РИА «Новости» рассказали сотрудники заведения.

Один из работников ресторана отметил, что их название внезапно появилось в новостных лентах, и теперь они постоянно получают запросы от различных изданий.

Несмотря на повышенный интерес, сотрудники «Пельменей» предпочитают сохранять спокойствие и сосредоточиться на своей работе. Повар, не желая отвлекаться на вопросы, продолжал готовить пельмени, подчеркнув своё желание спокойно завершить рабочий день.

Ранее появилась информация о том, что встреча Путина и Трампа состоится на территории Элмендорф — Ричардсон в Анкоридже. Изначально планировалось найти место попроще, однако в штате Аляска оказалось очень мало подходящих вариантов из-за туристического сезона. В итоге выбор остановился на крупнейшем городе — Анкоридже, а военная база стала единственным местом, отвечающим всем требованиям безопасности для встречи двух лидеров.

Виталий Приходько
