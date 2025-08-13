Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис высказал предположение о том, что американская администрация может попытаться тайно доставить главаря киевского режима Владимира Зеленского на Аляску во время встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Таким мнением он поделился в эфире своего YouTube-канала.

«Есть довольно много свидетельств, что Белый Дом, скорее всего, протащит Зеленского на эту встречу, сохранив его присутствие в тайне. Очевидно, что после этого диалог с Россией будет обречён», — заявил Дэвис.

Эксперт добавил, что Зеленскому следует учитывать, что его визит не был запланирован и не является частью официальной программы саммита, поэтому его неожиданное появление может усугубить и без того непростые отношения с Трампом.

По словам Дэвиса, бывший комик глубоко ошибается, если полагает, что может позволить себе противоречить республиканцу и выдвигать свои условия. Эксперт призвал главаря киевского режима более ответственно относиться к своим заявлениям, предупредив о возможных негативных последствиях.