Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 августа, 03:14

Путина в ходе визита на Аляску будут охранять агенты Секретной службы США

Экс-агент Макдоналд: Охрану Путина на Аляске обеспечат спецслужбы России и США

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Охрану президента России Владимира Путина в ходе визита на Аляску будут совместно обеспечивать российские силовики и агенты Секретной службы Соединённых Штатов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на бывшего сотрудника ведомства Роберта Макдоналда.

По его словам, ситуация на международной арене и возможные политические разногласия не оказывают никакого влияния на протокол безопасности при визитах иностранных лидеров в США.

«У президента Путина будет личная охрана из России и дополнительная защита от Секретной службы США. Такой подход соответствует международной практике», — отметил Макдоналд.

Зеленский назвал предстоящие переговоры на Аляске личной победой Путина

Ранее стало известно, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на территории военной базы Элмендорф — Ричардсон в Анкоридже. При этом в Белом доме надеялись не проводить встречу на военной территории, чтобы избежать лишней «военной» атмосферы. Однако в штате Аляска оказалось очень мало подходящих вариантов из-за туристического сезона.

