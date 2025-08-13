Путина в ходе визита на Аляску будут охранять агенты Секретной службы США
Экс-агент Макдоналд: Охрану Путина на Аляске обеспечат спецслужбы России и США
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Охрану президента России Владимира Путина в ходе визита на Аляску будут совместно обеспечивать российские силовики и агенты Секретной службы Соединённых Штатов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на бывшего сотрудника ведомства Роберта Макдоналда.
По его словам, ситуация на международной арене и возможные политические разногласия не оказывают никакого влияния на протокол безопасности при визитах иностранных лидеров в США.
«У президента Путина будет личная охрана из России и дополнительная защита от Секретной службы США. Такой подход соответствует международной практике», — отметил Макдоналд.
Ранее стало известно, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на территории военной базы Элмендорф — Ричардсон в Анкоридже. При этом в Белом доме надеялись не проводить встречу на военной территории, чтобы избежать лишней «военной» атмосферы. Однако в штате Аляска оказалось очень мало подходящих вариантов из-за туристического сезона.