Путина в ходе визита на Аляску будут охранять агенты Секретной службы США

Охрану президента России Владимира Путина в ходе визита на Аляску будут совместно обеспечивать российские силовики и агенты Секретной службы Соединённых Штатов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на бывшего сотрудника ведомства Роберта Макдоналда.

По его словам, ситуация на международной арене и возможные политические разногласия не оказывают никакого влияния на протокол безопасности при визитах иностранных лидеров в США.

«У президента Путина будет личная охрана из России и дополнительная защита от Секретной службы США. Такой подход соответствует международной практике», — отметил Макдоналд.