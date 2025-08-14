Встреча Путина и Трампа
14 августа, 07:06

Первый пошёл! Самолёт из кортежа Путина вылетел на Аляску на саммит с Трампом

Первый самолёт с делегацией России вылетел на Аляску на саммит Путина и Трампа

Обложка © ТАСС/ POOL / Андрей Гордеев

Первый самолёт с российской делегацией вылетел на Аляску для подготовки к историческому саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом рассказал журналист Кремлёвского пула, автор Telegram-канала «Юнашев Live» Александр Юнашев.

По его слвам, в скором времени готовится к взлёту борт, на которым находится он и ряд других журналистов.

Трамп дал обещание Зеленскому перед вылетом на Аляску
Напомним, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. В США приняли решение провести встречу на военной базе, руководствуясь требованиями безопасности. Сопровождающим Путина журналистам необычайно быстро выдали визы США для поездки с ним на Аляску.

