Первый пошёл! Самолёт из кортежа Путина вылетел на Аляску на саммит с Трампом

Первый самолёт с российской делегацией вылетел на Аляску для подготовки к историческому саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом рассказал журналист Кремлёвского пула, автор Telegram-канала «Юнашев Live» Александр Юнашев.