14 августа, 06:29

Трамп дал обещание Зеленскому перед вылетом на Аляску

Трамп пообещал Зеленскому не обсуждать территории Украины с Путиным на Аляске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп не планирует обсуждать территориальные вопросы на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на свои источники.

Глава Белого дома сделал такое заявление в ходе онлайн-конференции с лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским. Президент США намерен добиться безоговорочного прекращения огня и считает, что Украина должна быть участником любых мирных переговоров.

Некоторые европейские лидеры пришли к выводу, что Дональд Трамп «не слишком оптимистично настроен относительно результатов встречи с Путиным».

Напомним, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. В США приняли решение провести встречу на военной базе, руководствуясь требованиями безопасности.

Наталья Афонина
