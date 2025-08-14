Стало известно, почему Трамп решил не брать Зеленского на Аляску

Президент США Дональд Трамп опасался, что присутствие Владимира Зеленского может помешать переговорам с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

«После телефонных разговоров (канцлера ФРГ Фридриха, — Прим. Life.ru) Мерца и Трампа (а также других лидеров Европы в среду, — Прим. Life.ru) европейцы отказались от этого требования... Трамп выразил беспокойство по поводу того, что присутствие Зеленского в самом начале переговоров может сорвать процесс», — говорится в статье.