Axios: Трамп дал Зеленскому и европейцам важное обещание перед Аляской

Перед встречей с президентом России Владимиром Путиным глава США Дональд Трамп провёл онлайн-совещание с лидерами европейских стран, генсеком НАТО и Владимиром Зеленским, сообщает Axios со ссылкой на два источника. По данным издания, американский лидер якобы заверил участников, что поставки вооружений Украине не прекратятся ни при каких обстоятельствах, независимо от исхода переговоров с Москвой.

По информации Axios, это обещание стало результатом дипломатического давления со стороны Киева и ЕС. Таким образом Трамп пытался убедить союзников, что сценарий «Ялты 2.0» — переговоров о судьбе Украины без её участия — исключён. Киев и западные партнёры рассчитывают, что встреча может привести к заморозке конфликта по линии соприкосновения.