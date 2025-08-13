CBS сообщил о подготовке трёхсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского уже на следующей неделе

Американская сторона занялась поиском площадки для проведения трёхсторонней встречи президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в конце следующей недели. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров.