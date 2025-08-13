Встреча Путина и Трампа
13 августа, 15:11

CBS сообщил о подготовке трёхсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского уже на следующей неделе

CBS: США подбирают место для скорой встречи Путина, Трампа и Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aaddyy

Американская сторона занялась поиском площадки для проведения трёхсторонней встречи президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в конце следующей недели. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров.

«США работают над поиском места для встречи Трампа, Путина и Зеленского в конце следующей недели», — говорится в сообщении.

Других подтверждений таким планам пока нет. С российской стороны никаких комментариев также не поступало.

Что касается двусторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, то она пройдёт 15 августа в Анкоридже в штате Аляска. Основной темой станет разрешение украинского конфликта.

Марина Фещенко
