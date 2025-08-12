Мир, дружба, «кока-кола»: Антрополог и генетик рассказали о «русском следе» на Аляске перед встречей Путина и Трампа

Учёные из различных дисциплин установили прямую корреляцию между населением Аляски и жителями Дальнего Востока России. Эту гипотезу Life.ru подтвердил антрополог, популяризатор научного мировоззрения, доцент кафедры антропологии МГУ Станислав Дробышевский.

По словам эксперта, коренные жители Аляски представляют собой смешение эскимосских, индейских и атабаскских корней. Особый интерес представляют алеуты, которые имеют родственные связи с населением российского Дальнего Востока и Чукотки. Хотя на Дальнем Востоке алеутов осталось немного, после продажи Аляски многие из них перебрались туда. Российские эскимосы также тесно связаны с эскимосами Аляски, вплоть до родственных семейных уз. Дробышевский добавил, что и чукчи имеют общие корни с коренными народами Аляски, подчеркнув, что браки между этими народами всегда носили смешанный характер.

Что касается русских, живущих на Аляске, тут всё очевидно. Это потомки промышленников, которые там ещё в XIX веке были. Их там уже поколений шесть-семь прошло, так они там и живут, говорят на русском. Станислав Дробышевский Антрополог, популяризатор научного мировоззрения, доцент кафедры антропологии МГУ

Эксперт подчеркнул, что эскимосы, чукчи и алеуты благодаря летним переправам на каяках через Берингов пролив и зимним путешествиям на санях (с оленями или собаками) имели родственные связи как в России, так и в США.

Антропологи, работавшие на Чукотке в 1970-е годы, вспоминали, что вокруг поселений коренных народов можно было увидеть банки из-под «кока-колы». На вопрос об их происхождении местные жители указывали в восточном направлении, ссылаясь на родственников. По словам одного из антропологов, в определённый период коренные народы имели возможность беспрепятственно выезжать за границу, несмотря на существовавшие ограничения на передвижение в советское время.

«Алеутов у нас почти не осталось, потому что все алеутские острова уехали. Но как таковые алеуты есть, но они уже сильно русифицированные», — рассказал Дробышевский.

Теорию о «русском следе» на Аляске подтвердил врач-генетик, член Европейского общества генетики человека Илья Резник. По его словам, популяции любого региона формируются долгое время, поэтому то, что мы сегодня имеем в виду под какими-то коренными популяциями, было сформировано тысячи лет назад. Это касается, в частности, алеутов и эскимосов.

То есть были какие-то народности, которые изначально в этом регионе проживали, затем были волны миграции (либо это были волны миграции, либо это была миграция каких-то отдельных групп), в том числе это могла быть миграция из, допустим, современной Сибири. Мы сейчас не говорим, хотя упоминаем, держа в уме, что был русский период колонизации, русский период открытия Аляски выходцами из Сибири, но это всё было относительно недавно с точки зрения исторической, с точки зрения генетики исторической тоже было достаточно недавно, буквально вчера. Илья Резник Врач-генетик, член Европейского общества генетики человека