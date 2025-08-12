Бывший вице-губернатор Аляски Леман рассказал о своих русских корнях

Бывший вице-губернатор Аляски Лоран Леман в интервью РЕН ТВ рассказал о своих корнях, связанных с русскими поселенцами, которые жили на территории региона до передачи Аляски Соединённым Штатам. По его словам, память о российском прошлом сохраняется среди местных жителей.

Леман отметил, что в его семейном архиве сохранилась информация о браке 1798 года между русским Ефимом Расторгуевым и женщиной из алутиикского народа по имени Аграфена. Бывший вице-губернатор считает себя их прямым потомком. Он подчеркнул, что гордится как русскими корнями, так и своим происхождением от коренных жителей Аляски.

По мнению Лемана, выбор Аляски в качестве места встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина связан со стратегическим положением региона.