США закроют небо над Анкориджем в день встречи Путина с Трампом

В связи с планируемой встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа 15 августа над Анкориджем, штат Аляска, перекроют небо. Об этом говорится в сообщении Федерального управления гражданской авиации Соединённых Штатов.

В документе, озаглавленном «Уведомление о перемещении VIP-персоны в Анкоридже, Аляска», уточняется, что воздушное пространство над крупнейшим городом Аляски будет закрыто для полётов в радиусе 48,3 километра и на высоте до 5,5 тысячи метров. Ограничение будет действовать в течение одного дня.