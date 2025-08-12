США закроют небо над Анкориджем в день встречи Путина с Трампом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mark-Wu
В связи с планируемой встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа 15 августа над Анкориджем, штат Аляска, перекроют небо. Об этом говорится в сообщении Федерального управления гражданской авиации Соединённых Штатов.
В документе, озаглавленном «Уведомление о перемещении VIP-персоны в Анкоридже, Аляска», уточняется, что воздушное пространство над крупнейшим городом Аляски будет закрыто для полётов в радиусе 48,3 километра и на высоте до 5,5 тысячи метров. Ограничение будет действовать в течение одного дня.
Ранее Дональд Трамп заявил, что убеждён в возможности организации личной встречи между российским лидером Владимиром Путиным и главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Выступая на пресс-конференции в Белом доме, республиканец допустил, что его личное присутствие на этих потенциальных переговорах может и не потребоваться. Президент США рассчитывает, что переговоры в таком формате приведут к завершению конфликта на Украине.