СМИ анонсировали участие Кирилла Дмитриева в саммите Путина и Трампа на Аляске

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев примет участие в саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Спецпредставитель президента России и глава суверенного инвестиционного фонда Кирилл Дмитриев примет участие в саммите Трампа и Путина на Аляске», — пишет агентство.

ТАСС со ссылкой на источники, близкие к делегациям также подтверждает участие Дмитриева в переговорах;

7 августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Решение о проведении саммита было принято после визита в Москву спецпредставителя США Стивена Уиткоффа, которого 6 августа принял Путин. Встреча состоится 15 августа в Анкоридже — самом крупном городе штата Аляска. По данным СМИ, переговоры пройдут на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.

По словам Юрия Ушакова, стороны сосредоточатся на поиске долгосрочного урегулирования ситуации на Украине. Он также отметил, что выбор Аляски в качестве площадки для переговоров неслучаен — в этом регионе пересекаются экономические интересы двух стран, а также есть потенциал для реализации крупных совместных проектов, в том числе в Арктике.

Дональд Трамп заявлял, что намерен призвать Владимира Путина содействовать завершению конфликта. Кроме того, американский лидер раскритиковал Владимира Зеленского, и выразил готовность организовать его встречу с президентом России. В Белом доме подчеркнули, что Вашингтон заинтересован в более широкой повестке переговоров с Москвой, выходящей за рамки украинского кризиса.