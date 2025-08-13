МИД РФ: Сергей Лавров примет участие в саммите России и США на Аляске
Обложка © Life.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в российско-американском саммите, который пройдёт 15 августа на Аляске. Об этом сообщили в МИД РФ.
«Да, я могу подтвердить участие Лаврова в этом мероприятии, которое планируется к проведению на Аляске в ближайшую пятницу», — сказал на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
Напомним, что на прошлой неделе Москва и Вашингтон подтвердили информацию о проведении встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Позднее пресс-секретарь Белого дома уточнила, что саммит состоится в Анкоридже, местом проведения, по данным СМИ, станет территория военной базы. Тем временем СМИ сообщают, что у Белого дома нет экспертов по России и Украине в преддверии саммита.