Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 09:35

МИД РФ: Сергей Лавров примет участие в саммите России и США на Аляске

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в российско-американском саммите, который пройдёт 15 августа на Аляске. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Да, я могу подтвердить участие Лаврова в этом мероприятии, которое планируется к проведению на Аляске в ближайшую пятницу», — сказал на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

«‎Люди сходят с ума»: Рубио отказался считать встречу на Аляске победой Путина
«‎Люди сходят с ума»: Рубио отказался считать встречу на Аляске победой Путина

Напомним, что на прошлой неделе Москва и Вашингтон подтвердили информацию о проведении встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Позднее пресс-секретарь Белого дома уточнила, что саммит состоится в Анкоридже, местом проведения, по данным СМИ, станет территория военной базы. Тем временем СМИ сообщают, что у Белого дома нет экспертов по России и Украине в преддверии саммита.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar