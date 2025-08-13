«Люди сходят с ума»: Рубио отказался считать встречу на Аляске победой Путина
Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа будет носить ознакомительный характер. Саммит был организован для урегулирования конфликта на Украине и не является уступкой со стороны хозяина Белого дома и победой российского лидера, заверил в эфире WABC госсекретарь США Марко Рубио.
«Для президента Трампа эта встреча не уступка. Если вы смотрите какие-то новости — я их больше не смотрю — но вы их смотрите, люди сходят с ума. Ну, то есть, ой какая победа для Путина, с ним встретятся. [Трамп] так не считает. Встреча проводится, чтобы разобраться и принять решение, — подчеркнул Рубио.
Госсекретарь назвал хозяина Овального кабинета выдающимся специалистом по заключению сделок и переговорщиком, подчеркнув его «потрясающее чутьё на понимание человеческой натуры». Рубио отметил способность Трампа ориентироваться в таких вещах. По его словам, сложные сделки, которые заключает президент США, трудно осуществить в телефонном формате, именно поэтому в ходе саммита на Аляске он хочет узнать все факты и «посмотреть этому парню в глаза».
«Честно говоря, я думаю, что мы довольно рано на этой встрече поймём, есть ли у этого дела какие-то шансы на успех или нет», — заключил госсекретарь.
Напомним, что на прошлой неделе Кремль и Белый дом подтвердили информацию о проведении встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Позднее пресс-секретарь Белого дома уточнила, что саммит состоится в Анкоридже, местом проведения станет территория военной базы.