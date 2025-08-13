«‎Люди сходят с ума»: Рубио отказался считать встречу на Аляске победой Путина

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа будет носить ознакомительный характер. Саммит был организован для урегулирования конфликта на Украине и не является уступкой со стороны хозяина Белого дома и победой российского лидера, заверил в эфире WABC госсекретарь США Марко Рубио.

«Для президента Трампа эта встреча не уступка. Если вы смотрите какие-то новости — я их больше не смотрю — но вы их смотрите, люди сходят с ума. Ну, то есть, ой какая победа для Путина, с ним встретятся. [Трамп] так не считает. Встреча проводится, чтобы разобраться и принять решение, — подчеркнул Рубио.

Госсекретарь назвал хозяина Овального кабинета выдающимся специалистом по заключению сделок и переговорщиком, подчеркнув его «потрясающее чутьё на понимание человеческой натуры». Рубио отметил способность Трампа ориентироваться в таких вещах. По его словам, сложные сделки, которые заключает президент США, трудно осуществить в телефонном формате, именно поэтому в ходе саммита на Аляске он хочет узнать все факты и «посмотреть этому парню в глаза».