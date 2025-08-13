Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 08:43

СМИ узнали, как США отрезвили Киев перед встречей Трампа с Путиным

Politico: США призвали Киев реалистично оценить боеспособность Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Администрация президента США Дональда Трампа призвала Киев быть прагматичным и «реалистично оценить свою боевую мощь». Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Напомним, что сегодня, 13 августа, Владимир Зеленский примет участие в видеоконференции с Дональдом Трампом, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и другими европейскими лидерами. Источник выражает обеспокоенность, что в ходе этих переговоров президент США не будет прислушиваться к позиции Киева и ЕС.

«Все находятся в состоянии между тревогой и возмущением», — говорит он, добавляя, что слова Трампа об обмене территориями внесли ещё большее смятение.

«‎Кончится падением Киева!» В США сбили спесь с Зеленского перед саммитом на Аляске
«‎Кончится падением Киева!» В США сбили спесь с Зеленского перед саммитом на Аляске

Напомним, 15 августа в Анкоридже на Аляске состоится саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава Белого дома ранее заявлял, что хочет поговорить о мирном урегулировании на Украине, и допустил, что во время переговоров может быть обсуждён и обмен территориями.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • США
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar