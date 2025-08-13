СМИ узнали, как США отрезвили Киев перед встречей Трампа с Путиным
Politico: США призвали Киев реалистично оценить боеспособность Украины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank
Администрация президента США Дональда Трампа призвала Киев быть прагматичным и «реалистично оценить свою боевую мощь». Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Напомним, что сегодня, 13 августа, Владимир Зеленский примет участие в видеоконференции с Дональдом Трампом, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и другими европейскими лидерами. Источник выражает обеспокоенность, что в ходе этих переговоров президент США не будет прислушиваться к позиции Киева и ЕС.
«Все находятся в состоянии между тревогой и возмущением», — говорит он, добавляя, что слова Трампа об обмене территориями внесли ещё большее смятение.
Напомним, 15 августа в Анкоридже на Аляске состоится саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава Белого дома ранее заявлял, что хочет поговорить о мирном урегулировании на Украине, и допустил, что во время переговоров может быть обсуждён и обмен территориями.