«Кончится падением Киева!» В США сбили спесь с Зеленского перед саммитом на Аляске
AT: Зеленский говорит об отказе уступать территории так, будто Украина побеждает
Заявление Владимира Зеленского об отказе от территориальных уступок перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа выглядит бредово на фоне положения ВСУ. Он рассуждает так, будто Украина находится в выигрышном положении в конфликте, хотя дело обстоит отнюдь не так, сообщает издание American Thinker.
«Зеленский говорит как человек, убеждённый в своей победе, и как будто Москва единственная просит о мире. Это бред. Украина не побеждает — отнюдь нет», — говорится в публикации.
Подобный отказ Зеленского приведёт лишь к потере украинского суверенитета. На данный момент Незалежная и без того продолжает терять территории на протяжении последних четырёх лет из-за продвижения российских войск, несмотря на заявления главы киевского режима.
«Если затягивать этот конфликт, как настаивают некоторые, то он закончится падением Киева», — предупредил обозреватель.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявил о неготовности Киева идти на территориальные уступки России. Москва, в свою очередь, считает такую позицию деструктивной и препятствующей скорейшему разрешению украинского кризиса.