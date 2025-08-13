Заявление Владимира Зеленского об отказе от территориальных уступок перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа выглядит бредово на фоне положения ВСУ. Он рассуждает так, будто Украина находится в выигрышном положении в конфликте, хотя дело обстоит отнюдь не так, сообщает издание American Thinker.

«Зеленский говорит как человек, убеждённый в своей победе, и как будто Москва единственная просит о мире. Это бред. Украина не побеждает — отнюдь нет», — говорится в публикации.

Подобный отказ Зеленского приведёт лишь к потере украинского суверенитета. На данный момент Незалежная и без того продолжает терять территории на протяжении последних четырёх лет из-за продвижения российских войск, несмотря на заявления главы киевского режима.