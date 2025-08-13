Зеленский срочно едет в Берлин перед встречей Путина и Трампа
Bild: Зеленский едет в Берлин на встречу по Украине
Обложка © ТАСС / ZUMA
Владимир Зеленский в среду, 13 августа, отправится в Берлин. По данным Bild, там он примет участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Вэнсом, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и другими европейскими лидерами.
Ориентировочно, переговоры стартуют в 15:00 мск. По их итогам возможны совместные заявления Зеленского и Мерца.
Также пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что сегодня пройдёт заседание «коалиции желающих» — это объединение стран, главным образом европейских, которые готовы поддержать Украину в рамках миротворческой миссии.
Ранее СМИ уточняли, что европейские лидеры проведут предварительную беседу с Владимиром Зеленским перед тем, как глава киевского режима выйдет на связь с Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. А вот на Аляске, где состоится встреча Трампа с Владимиром Путиным, Зеленского не ждут.