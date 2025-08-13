Зеленский срочно едет в Берлин перед встречей Путина и Трампа

Владимир Зеленский в среду, 13 августа, отправится в Берлин. По данным Bild, там он примет участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Вэнсом, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и другими европейскими лидерами.

Ориентировочно, переговоры стартуют в 15:00 мск. По их итогам возможны совместные заявления Зеленского и Мерца.