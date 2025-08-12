Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 16:09

Европейские лидеры захотели созвониться с Зеленским раньше Трампа

WP: Европа проведёт телефонный разговор с Зеленским до беседы с Трампом и Вэнсом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Европейские лидеры проведут предварительную беседу с Владимиром Зеленским 13 августа, утверждает газета The Washington Post. Этот диалог, организованный Германией, состоится перед тем, как глава киевского режима выйдет на связь с американским президентом Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

«Европейцы планируют сначала поговорить с Зеленским до того, как к разговору присоединятся Трамп и Вэнс», — говорится в материале издания.

Переговоры по телефону запланированы накануне встречи хозяина Белого дома с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске.

По информации телеканала NBC, всего на 13 августа запланированы три телефонных разговора. Сначала Зеленский проведёт разговор с европейскими лидерами. Затем к нему присоединятся американский лидер и вице-президент. И, предположительно, цикл телефонных разговоров завершится беседой бывшего комика с представителями коалиции стран, поддерживающих Украину.

На Западе объяснили, почему Трамп назвал встречу с Путиным «предварительной»
На Западе объяснили, почему Трамп назвал встречу с Путиным «предварительной»

Напомним, ранее стало известно, что глава американского государства наметил на 13 августа созвониться с главарём киевского режима. Позднее должен состояться общий разговор с Зеленским и представителями стран ЕС. А через день — 15 августа — на Аляске состоится долгожданная и судьбоносная встреча президентов России и США.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • ЕС
  • Джей Ди Вэнс
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar