Европейские лидеры захотели созвониться с Зеленским раньше Трампа
WP: Европа проведёт телефонный разговор с Зеленским до беседы с Трампом и Вэнсом
Европейские лидеры проведут предварительную беседу с Владимиром Зеленским 13 августа, утверждает газета The Washington Post. Этот диалог, организованный Германией, состоится перед тем, как глава киевского режима выйдет на связь с американским президентом Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
«Европейцы планируют сначала поговорить с Зеленским до того, как к разговору присоединятся Трамп и Вэнс», — говорится в материале издания.
Переговоры по телефону запланированы накануне встречи хозяина Белого дома с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске.
По информации телеканала NBC, всего на 13 августа запланированы три телефонных разговора. Сначала Зеленский проведёт разговор с европейскими лидерами. Затем к нему присоединятся американский лидер и вице-президент. И, предположительно, цикл телефонных разговоров завершится беседой бывшего комика с представителями коалиции стран, поддерживающих Украину.
Напомним, ранее стало известно, что глава американского государства наметил на 13 августа созвониться с главарём киевского режима. Позднее должен состояться общий разговор с Зеленским и представителями стран ЕС. А через день — 15 августа — на Аляске состоится долгожданная и судьбоносная встреча президентов России и США.