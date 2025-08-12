Европейские лидеры захотели созвониться с Зеленским раньше Трампа

Европейские лидеры проведут предварительную беседу с Владимиром Зеленским 13 августа, утверждает газета The Washington Post. Этот диалог, организованный Германией, состоится перед тем, как глава киевского режима выйдет на связь с американским президентом Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

«Европейцы планируют сначала поговорить с Зеленским до того, как к разговору присоединятся Трамп и Вэнс», — говорится в материале издания.

Переговоры по телефону запланированы накануне встречи хозяина Белого дома с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске.