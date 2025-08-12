На Западе объяснили, почему Трамп назвал встречу с Путиным «предварительной»
Американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным как «предварительную», поскольку он снизил свои ожидания от неё. Об этом пишет Bloomberg.
По информации агентства, данное развитие событий последовало за заявлением Владимира Зеленского. Экс-комик подчеркнул, что Украина не может согласиться на передачу территорий в качестве предварительного условия для прекращения огня, поскольку это нарушает положения украинской конституции.
Напомним, встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа в штате Аляска. Американский лидер отметил, что в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине возможен обмен территориями. В ответ Зеленский заявил, что такой вариант не соответствует конституции страны. Трамп не согласился с мнением экс-комика и заявил о своей обеспокоенности.