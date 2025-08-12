Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 августа, 14:58

На Западе объяснили, почему Трамп назвал встречу с Путиным «предварительной»

Bloomberg: Трамп снизил планку своих ожиданий от встречи с Путиным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным как «предварительную», поскольку он снизил свои ожидания от неё. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, данное развитие событий последовало за заявлением Владимира Зеленского. Экс-комик подчеркнул, что Украина не может согласиться на передачу территорий в качестве предварительного условия для прекращения огня, поскольку это нарушает положения украинской конституции.
Стало известно, почему Трамп не желает видеть Зеленского на Аляске
Напомним, встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа в штате Аляска. Американский лидер отметил, что в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине возможен обмен территориями. В ответ Зеленский заявил, что такой вариант не соответствует конституции страны. Трамп не согласился с мнением экс-комика и заявил о своей обеспокоенности.

Наталья Демьянова
  Новости
  Дональд Трамп
  Встреча Путина и Трампа
  США
  Путин
  Мировая политика
  Политика
