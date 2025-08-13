У Трампа закончились эксперты по России и Украине перед встречей с Путиным
FT: У Трампа не оказалось экспертов по РФ и Украине перед встречей с Путиным
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105
Администрация президента США Дональда Трампа испытывает острую нехватку экспертов по России и Украине в преддверии саммита на Аляске. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на бывшего американского посла в Болгарии Эрика Рубина.
«Можно с уверенностью сказать, что у Трампа нет ни одного советника из числа лиц, принимающих решения, который был бы специалистом по России и Украине», — приводит издание его слова.
В публикации отмечается, что переговоры с Москвой бы поручены спецпосланнику Трампа Стивену Уиткоффу, не имеющему значительного опыта во внешней политике, в то время как эксперты по региону были отстранены от дел. Такая ситуация объясняется кадровой политикой Трампа, в которой приоритет отдаётся лояльности, а не профессиональному опыту.
Напомним, Трамп анонсировал встречу с Путиным 15 августа на Аляске. По данным СМИ, она состоится на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в самом крупном городе штата Анкоридже. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что главы государств обсудят долгосрочное урегулирование конфликта на Украине. По данным Минобороны РФ, Киев готовит провокации для срыва саммита президентов.