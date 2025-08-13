У Трампа закончились эксперты по России и Украине перед встречей с Путиным

Администрация президента США Дональда Трампа испытывает острую нехватку экспертов по России и Украине в преддверии саммита на Аляске. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на бывшего американского посла в Болгарии Эрика Рубина.

«Можно с уверенностью сказать, что у Трампа нет ни одного советника из числа лиц, принимающих решения, который был бы специалистом по России и Украине», — приводит издание его слова.