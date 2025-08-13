Медведчук: Зеленскому нечего делать на Аляске
Европейские страны пытаются добиться участия Владимира Зеленского во встрече лидеров России и США на Аляске, однако его присутствие там бессмысленно, считает председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
По его словам, украинский президент «не влияет на принятие решений и утратил политическую субъектность», выполняя установки западных столиц. Медведчук заявил, что на саммите будут обсуждать «реальную войну между коллективным Западом и Россией», а участие Зеленского лишь превратит переговоры в «политическое шоу», от которого, по мнению политика, мир устал.
Напомним, переговоры Путина и Трампа пройдут 15 августа на Аляске. По данным СМИ, главы государств встретятся на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже — крупнейшем городе штата.