Европейские страны пытаются добиться участия Владимира Зеленского во встрече лидеров России и США на Аляске, однако его присутствие там бессмысленно, считает председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его словам, украинский президент «не влияет на принятие решений и утратил политическую субъектность», выполняя установки западных столиц. Медведчук заявил, что на саммите будут обсуждать «реальную войну между коллективным Западом и Россией», а участие Зеленского лишь превратит переговоры в «политическое шоу», от которого, по мнению политика, мир устал.