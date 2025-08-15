Трамп заявил, что не собирается вести переговоры с Путиным от имени Украины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Президент Штатов Дональд Трамп заявил, что не станет вести переговоры от имени Украины. Слова американского лидера приводит пресс-служба Белого дома.
«Их [украинцев] будем обсуждать, но я должен позволить Украине принять решение... Я здесь не для того, чтобы вести переговоры от имени Украины. Я здесь для того, чтобы усадить их за стол переговоров», — подчеркнул глава США.
Политик выразил уверенность, что украинская сторона способна самостоятельно принимать взвешенные решения. При этом он подтвердил своё намерение выступить посредником в организации мирных переговоров.
Напомним, переговоры президента России Владимира Путина с американским визави начнутся сегодня в 22:30 на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Всю информацию о встрече публиковал Life.ru в своём материале. В американских СМИ пишут, что глава Белого дома собирается принять российского гостя, оказав ему высочайшие почести.