Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 13:04

Трамп заявил, что не собирается вести переговоры с Путиным от имени Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент Штатов Дональд Трамп заявил, что не станет вести переговоры от имени Украины. Слова американского лидера приводит пресс-служба Белого дома.

«Их [украинцев] будем обсуждать, но я должен позволить Украине принять решение... Я здесь не для того, чтобы вести переговоры от имени Украины. Я здесь для того, чтобы усадить их за стол переговоров», подчеркнул глава США.

Политик выразил уверенность, что украинская сторона способна самостоятельно принимать взвешенные решения. При этом он подтвердил своё намерение выступить посредником в организации мирных переговоров.

Трамп надеется, что из встречи на Аляске «что-то выйдет»
Трамп надеется, что из встречи на Аляске «что-то выйдет»

Напомним, переговоры президента России Владимира Путина с американским визави начнутся сегодня в 22:30 на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Всю информацию о встрече публиковал Life.ru в своём материале. В американских СМИ пишут, что глава Белого дома собирается принять российского гостя, оказав ему высочайшие почести.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar