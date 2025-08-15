Трамп надеется, что из встречи на Аляске «что-то выйдет»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина умным человеком и выразил надежду, что их встреча на Аляске принесёт результаты.
«Он умный парень... С обеих сторон есть хороший уровень уважения. И я думаю, что-то из этого выйдет», — сказал Трамп журналистам на борту самолёта по пути на Аляску.
Весь мир замер в ожидании встречи президентов РФ и США. Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа начнутся 15 августа в 22:00 мск на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Всё начнётся с беседы тет-а-тет, а продолжится переговорами делегаций. Ранее мы сообщали, кто представит Россию и США. Трамп уже вылетел на Аляску, американские СМИ сообщали, что он намерен лично и с наивысшими почестями встретить Владимира Путина в Анкоридже.