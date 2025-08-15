Трамп надеется, что из встречи на Аляске «что-то выйдет»

Президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина умным человеком и выразил надежду, что их встреча на Аляске принесёт результаты.

«Он умный парень... С обеих сторон есть хороший уровень уважения. И я думаю, что-то из этого выйдет», — сказал Трамп журналистам на борту самолёта по пути на Аляску.