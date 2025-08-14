Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 09:24

В Кремле раскрыли впечатляющий состав делегации России на переговоры с США на Аляске

Лавров, Белоусов, Силуанов, Ушаков и Дмитриев будут на саммите Путина и Трампа

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Во встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске примут участие пять высокопоставленных лиц с российской стороны: глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Минфина Антон Силуанов, глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник лидера РФ по внешней политике Юрий Ушаков. Об этом Ушаков сообщил журналистам.

«Круг участников переговоров не широк», — отметил помощник главы государства.

В Кремле раскрыли, во сколько и в каком составе начнутся переговоры Путина и Трампа
В Кремле раскрыли, во сколько и в каком составе начнутся переговоры Путина и Трампа

Ранее стало известно, что на Аляску вылетела первая делегация РФ, которая всё подготовит к историческому саммиту президентов. В ближайшее время в США отправится и борт, на которым будут находиться журналисты кремлёвского пула. Также СМИ узнали, что в Анкоридж доставили президентский лимузин Aurus.

Напомним, 7 августа Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Решение о проведении саммита было принято после визита в Москву спецпредставителя США Стивена Уиткоффа. Встреча состоится 15 августа в Анкоридже — самом крупном городе штата Аляска. Переговоры пройдут на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Юрий Ушаков
  • Сергей Лавров
  • Кирилл Дмитриев
  • Андрей Белоусов
  • Антон Силуанов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar