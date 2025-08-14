В Кремле раскрыли впечатляющий состав делегации России на переговоры с США на Аляске

Во встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске примут участие пять высокопоставленных лиц с российской стороны: глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Минфина Антон Силуанов, глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник лидера РФ по внешней политике Юрий Ушаков. Об этом Ушаков сообщил журналистам.