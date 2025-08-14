В Кремле раскрыли впечатляющий состав делегации России на переговоры с США на Аляске
Лавров, Белоусов, Силуанов, Ушаков и Дмитриев будут на саммите Путина и Трампа
Обложка © Life.ru
Во встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске примут участие пять высокопоставленных лиц с российской стороны: глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Минфина Антон Силуанов, глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник лидера РФ по внешней политике Юрий Ушаков. Об этом Ушаков сообщил журналистам.
«Круг участников переговоров не широк», — отметил помощник главы государства.
Ранее стало известно, что на Аляску вылетела первая делегация РФ, которая всё подготовит к историческому саммиту президентов. В ближайшее время в США отправится и борт, на которым будут находиться журналисты кремлёвского пула. Также СМИ узнали, что в Анкоридж доставили президентский лимузин Aurus.
Напомним, 7 августа Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Решение о проведении саммита было принято после визита в Москву спецпредставителя США Стивена Уиткоффа. Встреча состоится 15 августа в Анкоридже — самом крупном городе штата Аляска. Переговоры пройдут на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.