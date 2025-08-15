Без Вэнса? Раскрыт состав делегации США на переговорах с Путиным
В состав делегации США войдут Рубио, Лютник, Бессент и Рэтклифф
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank
Белый дом обнародовал список членов американской делегации на переговорах с РФ в Анкоридже. Вместе с президентом Дональдом Трампом туда направились ключевые фигуры американской администрации. Об этом сообщает Reuters.
В состав делегации США вошли:
- Глава Госдепа Марко Рубио;
- Министр торговли Говард Лютник;
- Министр финансов Скотт Бессент;
- Директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
- Спецпосланник Стивен Уиткофф.
Интересно, что Лютник и Бессент во многом определяют санкционную политику США. Их присутствие на переговорах даёт повод задуматься о возможных подвижках в этом направлении, если беседа пройдёт успешно.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что в составе делегации на Аляску приедет вице-президент США Вэнс, однако в итоговом списке его нет. Life.ru также опубликовал состав российской делегации на этих переговорах.