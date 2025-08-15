Без Вэнса? Раскрыт состав делегации США на переговорах с Путиным

Белый дом обнародовал список членов американской делегации на переговорах с РФ в Анкоридже. Вместе с президентом Дональдом Трампом туда направились ключевые фигуры американской администрации. Об этом сообщает Reuters.

В состав делегации США вошли: Глава Госдепа Марко Рубио;

Министр торговли Говард Лютник;

Министр финансов Скотт Бессент;

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф;

Спецпосланник Стивен Уиткофф.

Интересно, что Лютник и Бессент во многом определяют санкционную политику США. Их присутствие на переговорах даёт повод задуматься о возможных подвижках в этом направлении, если беседа пройдёт успешно.