«Ставки высоки!» Трамп сделал ёмкое заявление перед беседой с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил перед саммитом с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, что сейчас на карту поставлено многое. Ëмкое заявление он сделал у себя в соцсети TruthSocial.

Вероятно, каждый участник этой встречи осознаёт, что на кон поставлено многое. Но российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что он совершенно не волнуется перед встречей с американской делегацией на Аляске. Журналисты тем временем узнали, что глава Белого дома планирует принять российского президента Владимира Путина по высшему разряду.