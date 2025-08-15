Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 августа, 11:18

«Ставки высоки!» Трамп сделал ёмкое заявление перед беседой с Путиным

Трамп заявил перед саммитом на Аляске, что ставки высоки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Президент США Дональд Трамп заявил перед саммитом с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, что сейчас на карту поставлено многое. Ëмкое заявление он сделал у себя в соцсети TruthSocial.

«Ставки высоки!» — написал Трамп.

Вероятно, каждый участник этой встречи осознаёт, что на кон поставлено многое. Но российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что он совершенно не волнуется перед встречей с американской делегацией на Аляске. Журналисты тем временем узнали, что глава Белого дома планирует принять российского президента Владимира Путина по высшему разряду.

Владимир Озеров
