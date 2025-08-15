Встреча Путина и Трампа
15 августа, 09:34

Трамп примет Путина на Аляске как дорогого гостя, с красной дорожкой

Обложка © ТАСС / АР / Pablo Martinez Monsivais

Президент США Дональд Трамп намерен принять Владимира Путина на Аляске с наивысшими почестями: как сообщает NBC News, для российского лидера расстелят красную дорожку, а глава Белого дома выйдет лично поприветствовать его по прибытии.

Источники телеканала в администрации США рассказали, что Трамп настроен на торжественную встречу коллеги из РФ, детали церемонии ещё согласовываются.

Весь мир замер в ожидании встречи президентов РФ и США. Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа начнутся 15 августа около 22.00 мск на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Всё, что известно о встрече лидеров — в материале Life.ru. Также ранее мы рассказывали, как в Анкоридже приняли российских журналистов.

