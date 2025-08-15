Трамп примет Путина на Аляске как дорогого гостя, с красной дорожкой
NBC: Трамп намерен принять Путина на Аляске с наивысшими почестями
Обложка © ТАСС / АР / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп намерен принять Владимира Путина на Аляске с наивысшими почестями: как сообщает NBC News, для российского лидера расстелят красную дорожку, а глава Белого дома выйдет лично поприветствовать его по прибытии.
Источники телеканала в администрации США рассказали, что Трамп настроен на торжественную встречу коллеги из РФ, детали церемонии ещё согласовываются.
Весь мир замер в ожидании встречи президентов РФ и США. Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа начнутся 15 августа около 22.00 мск на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.