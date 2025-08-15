Бесплатные раскладушки: Life.ru показывает условия в Анкоридже, где разместили российских журналистов

В американском Анкоридже, где скоро пройдёт саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, российских журналистов разместили на стадионе Alaska Airlines Center, где проходят концерты и игры по баскетболу. Необычные условия размещения показал корреспондент Life.ru Александр Юнашев.

Журналисты, освещающие саммит на Аляске, разместились на стадионе Анкориджа. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«5 утра по Москве, 6 вечера по Аляске. Мы не только прилетели, но и доехали до нашей импровизированной гостиницы. Посмотрим, как тут будет», – поделился эмоциями Юнашев.

Внутри стадиона всё организовано достаточно нестандартно – огромное пространство разделено на блоки для двоих человек, окружённые тканевыми ширмами. В каждом блоке есть раскладные кровати с постельным бельём. На стенах можно увидеть флаги США и Аляски.

Юнашев обратил внимание на то, что такие условия размещения связаны с уникальными темпами подготовки саммита и малым размером города, население которого не превышает 300 тысяч человек. Цены на отели в Анкоридже взлетели, а журналистам предложили бесплатное размещение на стадионе. Вариантов для размещения на Аляске не так уж и много, отметил корреспондент Life.ru, вспомнив свои предыдущие командировки, где приходилось ночевать в самых разнообразных условиях.

«В 2010 году, когда Путин в статусе премьера совершал знаменитый пробег на жёлтой «Ладе», одну из ночей мы провели в военных палатках. В Тыве жили в санатории, а в Нягани – в номерах на 8-12 человек на двухэтажных кроватях. Во время поездки к стерхам ночевали на корабле, а на космодроме Восточный во время визита Ким Чен Ына – прямо на базе газовщиков-вахтовиков. Так что стадионом и раскладушками нас не удивить», – сказал он.

После приземления журналистам пришлось пройти стандартные процедуры паспортного контроля в аэропорту Анкориджа.

«Все устали, смена часового пояса дает о себе знать», – добавил Юнашев.

Между тем, в аэропорту местные власти разместили социальные плакаты на трёх языках, предупреждающие о современных опасностях работорговли.