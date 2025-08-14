Встреча Путина и Трампа
Регион
14 августа, 15:03

Трамп в процентах оценил вероятность успешной встречи с Путиным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в эфире Fox News Radio поделился мнением о предстоящих переговорах с Владимиром Путиным. По его словам, шансы на успешный исход встречи с российским президентом на Аляске составляют около 75%.

Трамп отметил, что считает предстоящий диалог важным шагом в двусторонних отношениях. Он выразил надежду на продуктивное обсуждение ключевых вопросов, несмотря на существующие разногласия между странами.

Путин допустил заключение важной для всего мира сделки с Трампом
Напомним, решение о проведении саммита было принято после визита в Москву спецпредставителя США Стивена Уиткоффа. Встреча состоится 15 августа в Анкоридже — самом крупном городе штата Аляска. Переговоры пройдут на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Состав российской делегации Life.ru публиковал здесь. Последние новости о переговорах читайте по ссылке.

Никита Никонов
