Трамп в процентах оценил вероятность успешной встречи с Путиным

Трамп оценил вероятность успеха переговоров с Путиным на Аляске в 75%
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в эфире Fox News Radio поделился мнением о предстоящих переговорах с Владимиром Путиным. По его словам, шансы на успешный исход встречи с российским президентом на Аляске составляют около 75%.
Трамп отметил, что считает предстоящий диалог важным шагом в двусторонних отношениях. Он выразил надежду на продуктивное обсуждение ключевых вопросов, несмотря на существующие разногласия между странами.
Напомним, решение о проведении саммита было принято после визита в Москву спецпредставителя США Стивена Уиткоффа. Встреча состоится 15 августа в Анкоридже — самом крупном городе штата Аляска. Переговоры пройдут на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Состав российской делегации Life.ru публиковал здесь. Последние новости о переговорах читайте по ссылке.