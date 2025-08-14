Трамп в процентах оценил вероятность успешной встречи с Путиным

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в эфире Fox News Radio поделился мнением о предстоящих переговорах с Владимиром Путиным. По его словам, шансы на успешный исход встречи с российским президентом на Аляске составляют около 75%.

Трамп отметил, что считает предстоящий диалог важным шагом в двусторонних отношениях. Он выразил надежду на продуктивное обсуждение ключевых вопросов, несмотря на существующие разногласия между странами.