14 августа, 13:08

Путин допустил заключение важной для всего мира сделки с Трампом

Обложка © Life.ru

Возможность достижения договорённостей между Москвой и Вашингтоном в сфере контроля над стратегическими наступательными вооружениями может открыться после переговоров по украинскому урегулированию на Аляске. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на совещании в Кремле, посвящённом подготовке к российско-американскому саммиту.

Глава государства подчеркнул, что целью урегулирования должно стать установление прочного мира между Россией и Украиной, а также в Европе и мире в целом.

«Да и в мире в целом — если мы к следующим этапам выйдем на договорённости в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями», — сказал российский лидер.

Подробности о программе встречи Путина и Трампа на Аляске, времени её начала и составе делегаций Life.ru собрал в отдельном материале.

