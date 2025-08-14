Путин допустил заключение важной для всего мира сделки с Трампом
Возможность достижения договорённостей между Москвой и Вашингтоном в сфере контроля над стратегическими наступательными вооружениями может открыться после переговоров по украинскому урегулированию на Аляске. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на совещании в Кремле, посвящённом подготовке к российско-американскому саммиту.
Глава государства подчеркнул, что целью урегулирования должно стать установление прочного мира между Россией и Украиной, а также в Европе и мире в целом.
«Да и в мире в целом — если мы к следующим этапам выйдем на договорённости в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями», — сказал российский лидер.
