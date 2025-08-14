Путин похвалил Трампа за энергичные усилия для достижения мира во всём мире

Администрация США проявляет реальный интерес к урегулированию конфликта на Украине, заявил президент России Владимир Путин на совещании в Кремле, посвящённом подготовке к его встрече с американским лидером Дональдом Трампом.

Путин провёл совещание в рамках подготовки российско-американской встречи. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Попросил вас сегодня собраться, чтобы <...> рассказать, на каком этапе мы находимся с нынешней американской администрацией, которая, как всем хорошо известно, предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия, чтобы прекратить боевые действия, завершить кризис и выйти на договорённости, выгодные всем сторонам конфликта», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, Трамп и его команда сейчас делают всё возможное, чтобы сформировать «долгосрочные условия мира — и между нашими странами, и в Европе, и в мире в целом».