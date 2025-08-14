В Кремле объявили точное время начала встречи Путина и Трампа
Ушаков: Встреча Путина и Трампа начнётся в 22:30 по московскому времени
Обложка © Kremlin.ru
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске начнётся 22:30 по московскому времени. По информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, который выступил на брифинге, мероприятие откроет личная беседа глав государств.
Ушаков уточнил, что переговоры в формате тет-а-тет начнутся 15 августа в 11:30 по местному времени, что соответствует 22:30 мск. Кроме самих лидеров, в беседе примут участие только переводчики.
Напомним, 7 августа Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Решение о проведении саммита было принято после визита в Москву спецпредставителя США Стивена Уиткоффа. Встреча состоится 15 августа в Анкоридже — самом крупном городе штата Аляска. Переговоры пройдут на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Состав российской делегации Life.ru публиковал здесь.