В Кремле объявили точное время начала встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске начнётся 22:30 по московскому времени. По информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, который выступил на брифинге, мероприятие откроет личная беседа глав государств.

Ушаков уточнил, что переговоры в формате тет-а-тет начнутся 15 августа в 11:30 по местному времени, что соответствует 22:30 мск. Кроме самих лидеров, в беседе примут участие только переводчики.