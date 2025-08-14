Ушаков: Украинский кризис станет главной темой встречи Путина и Трампа

Украинский кризис станет ключевой темой на встрече президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, лидеры двух стран также затронут вопросы глобальной безопасности и наиболее острые международные проблемы.