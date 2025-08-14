Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
14 августа, 09:37

Ушаков: Украинский кризис станет главной темой встречи Путина и Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786

Украинский кризис станет ключевой темой на встрече президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, лидеры двух стран также затронут вопросы глобальной безопасности и наиболее острые международные проблемы.

«Что касается повестки дня саммита, то, наверное, всем очевидно, что центральной темой будет урегулирование украинского кризиса», — заявил Ушаков журналистам.

Ушаков: Делегация России вылетит на Родину сразу после переговоров на Аляске
Ушаков: Делегация России вылетит на Родину сразу после переговоров на Аляске

Ранее Life.ru писал, что на Аляску вылетела первая делегация РФ, которая всё подготовит к встрече лидеров. Вскоре в США прибудет самолёт с журналистами из кремлёвского пула. Кроме того, по данным СМИ, в Анкоридж уже доставили лимузин Aurus Путина.

Александра Мышляева
