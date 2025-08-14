Ушаков: Украинский кризис станет главной темой встречи Путина и Трампа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786
Украинский кризис станет ключевой темой на встрече президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, лидеры двух стран также затронут вопросы глобальной безопасности и наиболее острые международные проблемы.
«Что касается повестки дня саммита, то, наверное, всем очевидно, что центральной темой будет урегулирование украинского кризиса», — заявил Ушаков журналистам.
Ранее Life.ru писал, что на Аляску вылетела первая делегация РФ, которая всё подготовит к встрече лидеров. Вскоре в США прибудет самолёт с журналистами из кремлёвского пула. Кроме того, по данным СМИ, в Анкоридж уже доставили лимузин Aurus Путина.