Ушаков: Делегация России вылетит на Родину сразу после переговоров на Аляске
Обложка © РИА Новости / Александр Казаков
Российская делегация планирует вернуться на Родину сразу после завершения переговоров на Аляске. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопросы журналистов. Он подтвердил, что участники переговоров вылетят в тот же день, как только закончатся все запланированные встречи.
Ранее Кремль и Белый дом объявили о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится 15 августа в штате Аляска. Переговоры пройдут в городе Анкоридж — крупнейшем в штате. Местом проведения саммита станет военная база «Эльмендорф-Ричардсон».
В составе российской делегации участие в переговорах примут Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Минфина Антон Силуанов, глава Российского фонда, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Также пять человек будет и от американской стороны. Переговоры стартуют в 11:30 по местному времени (22:30 мск) со встречи Путина и Трампа. Далее по программе беседа в расширенном составе. После завершения переговоров состоится совместная пресс-конференция лидеров стран.