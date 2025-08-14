Ушаков: Делегация России вылетит на Родину сразу после переговоров на Аляске

Российская делегация планирует вернуться на Родину сразу после завершения переговоров на Аляске. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопросы журналистов. Он подтвердил, что участники переговоров вылетят в тот же день, как только закончатся все запланированные встречи.

Ранее Кремль и Белый дом объявили о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится 15 августа в штате Аляска. Переговоры пройдут в городе Анкоридж — крупнейшем в штате. Местом проведения саммита станет военная база «Эльмендорф-Ричардсон».