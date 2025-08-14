Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

14 августа, 09:29

Кремль счёл символичным встречу Путина и Трампа рядом с местом захоронения советских героев

Ушаков: Путин и Трамп встретятся на базе, рядом с которой погребены лётчики СССР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786

Военная база Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж на Аляске, где встретятся президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, стоит рядом с мемораильным кладбищем, где похоронены 9 советских лётчиков. Об этом сообщил советник российского лидера Юрий Ушаков.

«Рядом с военной базой, где будут проходить переговоры, на мемориальном кладбище захоронены 9 советских лётчиков, а также двое военнослужащих и двое гражданских, погибших при перегоне в 42-45 году самолётов из США в рамках лендлиза», — поделился он.

Таким образом, это место — не просто географическая точка, а символ единения и двух совершенно разных стран, которые вместе прошли через испытания войны. Выбор площадки приобретает особую значимость в год празднования 80-летия Великой Победы.

Ранее глава Русского центра на Аляске рассказала, что американский президент во время визита Путина на Аляску может показать ему православный храм и Аллею союзников на том самом мемориальном кладбище «Форт-Ричардсон», где похоронены советские пилоты. Недавно стало известно, что их встреча начнётся в 22:30 по Москве.

Владимир Озеров
