Кремль счёл символичным встречу Путина и Трампа рядом с местом захоронения советских героев

Военная база Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж на Аляске, где встретятся президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, стоит рядом с мемораильным кладбищем, где похоронены 9 советских лётчиков. Об этом сообщил советник российского лидера Юрий Ушаков.

«Рядом с военной базой, где будут проходить переговоры, на мемориальном кладбище захоронены 9 советских лётчиков, а также двое военнослужащих и двое гражданских, погибших при перегоне в 42-45 году самолётов из США в рамках лендлиза», — поделился он.

Таким образом, это место — не просто географическая точка, а символ единения и двух совершенно разных стран, которые вместе прошли через испытания войны. Выбор площадки приобретает особую значимость в год празднования 80-летия Великой Победы.