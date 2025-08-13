В США рассказали, какие достопримечательности Трамп может показать Путину на Аляске

Президент США Дональд Трамп на Аляске может показать главе РФ Владимиру Путину Аллею союзников и православный храм. Об этом сообщила глава местного Русского культурного центра Анна Верная в интервью Daily Storm.

«На Аллее союзников, на мемориальном кладбище «Форт-Ричардсон», захоронены останки советских лётчиков. Они разбились во время перегонки самолётов по трассе АлСиб (Аляска — Сибирь). Лётчики погибли в 1943 году, как указано на надгробных камнях», — сообщила Верная.

Кроме того, Путин как человек глубоко верующий, возможно, посетит православный храм на Аляске — место духовного уединения и культурного наследия русской диаспоры в Америке.