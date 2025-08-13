Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

13 августа, 15:47

В США рассказали, какие достопримечательности Трамп может показать Путину на Аляске

Глава Русского центра: Трамп может показать Путину православный храм на Аляске

Обложка © Kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп на Аляске может показать главе РФ Владимиру Путину Аллею союзников и православный храм. Об этом сообщила глава местного Русского культурного центра Анна Верная в интервью Daily Storm.

«На Аллее союзников, на мемориальном кладбище «Форт-Ричардсон», захоронены останки советских лётчиков. Они разбились во время перегонки самолётов по трассе АлСиб (Аляска — Сибирь). Лётчики погибли в 1943 году, как указано на надгробных камнях», — сообщила Верная.

Кроме того, Путин как человек глубоко верующий, возможно, посетит православный храм на Аляске — место духовного уединения и культурного наследия русской диаспоры в Америке.

Анна Верная также предположила, что на фоне предстоящей встречи могут возникнуть протестные настроения, однако она не ожидает масштабных акций. По её словам, среди местных жителей есть разные мнения о лидерах, но большинство выражают поддержку самой идее диалога.

МИД РФ: Киев наращивает террористическую активность перед саммитом на Аляске

Напомним, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. По данным СМИ, в США приняли решение провести встречу на военной базе, руководствуясь требованиями безопасности.

Владимир Озеров
