Киевский режим активизировал террористическую деятельность накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. По его словам, Украина целенаправленно обостряет ситуацию перед важными международными переговорами.

«По мере приближения российско-американского саммита на Аляске киевский режим усиливает террористическую активность против наших регионов», — сказал дипломат на брифинге.

Фадеев напомнил, что за ночь с 12 на 13 августа российские военные перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников самолётного типа, из них 15 — над Брянской областью, 11 — над Волгоградской областью, а также над территориями Ростовской, Белгородской, Воронежской областей, Краснодарского края и Республики Крым