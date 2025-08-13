Встреча Путина и Трампа
13 августа, 10:08

МИД РФ: Киев наращивает террористическую активность перед саммитом на Аляске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PX Media

Киевский режим активизировал террористическую деятельность накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. По его словам, Украина целенаправленно обостряет ситуацию перед важными международными переговорами.

«По мере приближения российско-американского саммита на Аляске киевский режим усиливает террористическую активность против наших регионов», — сказал дипломат на брифинге.

Фадеев напомнил, что за ночь с 12 на 13 августа российские военные перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников самолётного типа, из них 15 — над Брянской областью, 11 — над Волгоградской областью, а также над территориями Ростовской, Белгородской, Воронежской областей, Краснодарского края и Республики Крым

Киев готовит провокации для срыва саммита Путина и Трампа, заявило Минобороны

Переговоры Путина и Трампа пройдут на Аляске 15 августа. Ранее администрация президента США призвала Киев проявить прагматизм и реально оценить свои боевые возможности. Кстати, сегодня глава Белого дома созвонится с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Анастасия Никонорова
