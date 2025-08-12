Власти Киева планируют провокации, чтобы сорвать российско-американские переговоры, намеченные на 15 августа. Об этом сообщает Минобороны России, ссылаясь на информацию, полученную по нескольким каналам.

«Киевским режимом осуществляется подготовка провокации в целях срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров. С этой целью в город Чугуев Харьковской области автотранспортом СБУ в понедельник 11 августа была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой «подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне», — говорится в сообщении ведомства.

Минобороны выразило опасения, что накануне пятничного саммита ВСУ могут осуществить провокационный удар с использованием беспилотников и ракет по густонаселенным районам или больнице. По информации ведомтсва, целью является создание большого числа жертв среди мирного населения, а присутствующие западные журналисты должны будут зафиксировать это событие.

Российская сторона полагает, что ответственность за этот удар будет возложена на ВС РФ с целью формирования негативного медийного фона. Также не исключаются подобные провокации в других населённых пунктах, находящихся под контролем киевских властей.