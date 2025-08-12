Белый дом: Трамп хочет встретиться с Путиным один на один

Глава США Дональд Трамп собирается провести встречу один на один с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске в ходе саммита. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Да, это часть плана», – сказала она в ходе брифинга.

По словам представителя Белого дома, саммит Путина и Трампа будет сосредоточен на украинском конфликте, но президент США заинтересован и в обсуждении двусторонних отношений с Москвой.