Белый дом: Трамп хочет встретиться с Путиным один на один
Обложка © Кemlin.ru
Глава США Дональд Трамп собирается провести встречу один на один с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске в ходе саммита. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Да, это часть плана», – сказала она в ходе брифинга.
По словам представителя Белого дома, саммит Путина и Трампа будет сосредоточен на украинском конфликте, но президент США заинтересован и в обсуждении двусторонних отношений с Москвой.
Ранее в Белом доме подтвердили, что встреча двух лидеров пройдёт в Анкоридже — крупнейшем городе Аляски. При этом президент США надеется на то, что в будущем может состояться его трёхсторонняя встреча с Путиным и Зеленским.