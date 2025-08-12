Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 17:58

Белый дом: Трамп хочет встретиться с Путиным один на один

Обложка © Кemlin.ru

Обложка © Кemlin.ru

Глава США Дональд Трамп собирается провести встречу один на один с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске в ходе саммита. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Да, это часть плана», – сказала она в ходе брифинга.

По словам представителя Белого дома, саммит Путина и Трампа будет сосредоточен на украинском конфликте, но президент США заинтересован и в обсуждении двусторонних отношений с Москвой.

Белый дом допустил возможность визита Трампа в Россию в будущем
Белый дом допустил возможность визита Трампа в Россию в будущем

Ранее в Белом доме подтвердили, что встреча двух лидеров пройдёт в Анкоридже — крупнейшем городе Аляски. При этом президент США надеется на то, что в будущем может состояться его трёхсторонняя встреча с Путиным и Зеленским.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar