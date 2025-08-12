Белый дом назвал место переговоров Путина и Трампа на Аляске
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп встретятся на Аляске в Анкоридже. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она подчеркнула, что встреча глав государств состоится 15 августа.
«В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж, Аляска, для проведения двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным», — заявила Ливитт.
Представитель Белого дома отметила, что для Трампа честь принять Путина на американской земле.
По информации некоторых СМИ, встреча Путина и Трампа может пройти в отеле Alyeska Resort. Места в гостинице на даты саммита уже недоступны для бронирования. Напомним, что ключевой темой переговоров двух лидеров станет конфликт на Украине и способы его разрешения. Этот факт вызвал недовольство в Киеве, поскольку представителей украинских властей не пригласили на данную встречу.