На Аляске призывают к протестам против готовящейся встречи Путина и Трампа

Жители Анкориджа, крупнейшего города Аляски, готовят акции протеста в преддверии встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщается на странице Партии за Социализм и Освобождение (PSL) в соцсетях.

«Трамп приезжает на Аляску. Дайте отпор ультраправой повестке дня миллиардера», — говорится в сообщении.

Акция пройдёт 15 августа в 17:30 по местному времени. Организаторы призывают жителей выйти на улицы, чтобы выразить протест против политики Трампа и заявить о своём несогласии с его «ультраправой» программой.