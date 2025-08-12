На Аляске призывают к протестам против готовящейся встречи Путина и Трампа
Жители Анкориджа, крупнейшего города Аляски, готовят акции протеста в преддверии встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщается на странице Партии за Социализм и Освобождение (PSL) в соцсетях.
«Трамп приезжает на Аляску. Дайте отпор ультраправой повестке дня миллиардера», — говорится в сообщении.
Акция пройдёт 15 августа в 17:30 по местному времени. Организаторы призывают жителей выйти на улицы, чтобы выразить протест против политики Трампа и заявить о своём несогласии с его «ультраправой» программой.
Ранее сообщалось, что в связи с запланированной встречей президентов России и США 15 августа над Анкориджем будет временно закрыто воздушное пространство. Федеральное управление гражданской авиации США уведомило, что полёты в радиусе 48,3 километра вокруг города и на высоте до 5,5 тысячи метров будут запрещены на весь день проведения переговоров.