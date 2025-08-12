Прорыва не будет: Life.ru попросил нейросеть просчитать возможный исход встречи Трампа и Путина

Life.ru попросил нейросеть смоделировать возможные итоги предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. Саммит с участием глав государств, напомним, запланирован на 15 августа.

Кремль, называя Аляску «географически обоснованной» территорией, планирует обсудить «долгосрочное урегулирование» украинского кризиса. Параллельно с этим, американские эксперты настаивают на том, чтобы Трамп занял жёсткую позицию и потребовал гарантий безопасности для Киева. Искусственный интеллект, проанализировав заявления сторон и оценки политологов, определил наиболее вероятные исходы российско-американского саммита.

Согласно анализу, с вероятностью 24% ожидается запуск рабочих групп, занимающихся перемирием, вопросами ЗАЭС и гуманитарными коридорами. При этом территориальные вопросы останутся нерешёнными. Этот сценарий позволит сторонам заявить о достигнутом прогрессе, перенеся сложные переговоры на более поздний срок.

Искусственный интеллект определил несколько альтернативных путей развития ситуации: заключение договорённостей по гуманитарным вопросам (вероятность 20%), провозглашение намерения о прекращении боевых действий (22%) и формальная встреча без ощутимых последствий (18%).