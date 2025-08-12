Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 08:10

Названо ещё одно возможное место встречи Путина и Трампа

Встреча Путина и Трампа может пройти в отеле Captain Cook в Анкоридже

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Встреча главы государства Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом, вероятно, пройдёт в историческом отеле Captain Cook в Анкоридже. Место известно тем, что ранее принимало глав государств и американских президентов, сообщила газета Anchorage Daily News.

Анкоридж — крупнейший город Аляски, расположенный на юге штата у залива Кука. Население около 290 тысяч человек. Экономический и транспортный центр региона, окруженный живописными горами и национальными парками.

Как сообщалось ранее, 15 августа на Аляске должна состояться встреча Путина и Трампа. Ключевой темой переговоров станет конфликт на Украине и способы его разрешения. Предполагаемым местом встречи ранее назывался город Гирдвуд, который находится в 60 км от Анкориджа.

Отель на Аляске, где могут встретиться Путин и Трамп, закрыл бронирование номеров
Отель на Аляске, где могут встретиться Путин и Трамп, закрыл бронирование номеров
BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar