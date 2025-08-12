Названо ещё одно возможное место встречи Путина и Трампа

Встреча главы государства Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом, вероятно, пройдёт в историческом отеле Captain Cook в Анкоридже. Место известно тем, что ранее принимало глав государств и американских президентов, сообщила газета Anchorage Daily News.

Анкоридж — крупнейший город Аляски, расположенный на юге штата у залива Кука. Население около 290 тысяч человек. Экономический и транспортный центр региона, окруженный живописными горами и национальными парками.