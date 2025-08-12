Названо ещё одно возможное место встречи Путина и Трампа
Встреча Путина и Трампа может пройти в отеле Captain Cook в Анкоридже
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky
Встреча главы государства Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом, вероятно, пройдёт в историческом отеле Captain Cook в Анкоридже. Место известно тем, что ранее принимало глав государств и американских президентов, сообщила газета Anchorage Daily News.
Анкоридж — крупнейший город Аляски, расположенный на юге штата у залива Кука. Население около 290 тысяч человек. Экономический и транспортный центр региона, окруженный живописными горами и национальными парками.
Как сообщалось ранее, 15 августа на Аляске должна состояться встреча Путина и Трампа. Ключевой темой переговоров станет конфликт на Украине и способы его разрешения. Предполагаемым местом встречи ранее назывался город Гирдвуд, который находится в 60 км от Анкориджа.