Названо возможное место встречи Путина и Трампа на Аляске
Alyaska Landmine: Переговоры Путина и Трампа на Аляске могут пройти в Гирдвуде
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky
Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, намеченная на 15 августа, вероятно, пройдёт в городе Гирдвуд на Аляске, сообщило местное издание Alyaska Landmine со ссылкой на информированный источник.
Согласно публикации издания в социальной сети Х, переговоры могут состояться в отеле Alyeska Resort. Отмечается, что в календаре бронирования отеля полностью отсутствуют свободные места с 12 по 16 августа, что подтверждает возможность проведения саммита в эти даты.
Гирдвуд — небольшой городок на Аляске, расположенный в 64 км от Анкориджа, у подножия Чугачских гор. Известен как популярный горнолыжный курорт благодаря отелю Alyeska Resort и обильным снегопадам. Население — около 2,5 тыс. человек. Гирдвуд привлекает туристов живописной природой, пешими маршрутами и близостью к ледникам. Основан в начале XX века как шахтерский посёлок.
Как сообщалось ранее, 15 августа на Аляске должна состояться встреча Путина и Трампа. Ключевой темой переговоров станет конфликт на Украине и способы его разрешения. Этот факт вызвал недовольство в Киеве, поскольку представителей украинских властей не пригласили на данную встречу. По данным американских СМИ, на отсутствии экс-комика Владимира Зеленского настоял именно российский президент. Также, по всей видимости, европейские лидеры не примут участие в этом саммите.