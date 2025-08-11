Названо возможное место встречи Путина и Трампа на Аляске

Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, намеченная на 15 августа, вероятно, пройдёт в городе Гирдвуд на Аляске, сообщило местное издание Alyaska Landmine со ссылкой на информированный источник.

Согласно публикации издания в социальной сети Х, переговоры могут состояться в отеле Alyeska Resort. Отмечается, что в календаре бронирования отеля полностью отсутствуют свободные места с 12 по 16 августа, что подтверждает возможность проведения саммита в эти даты.