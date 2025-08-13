За ночь расчёты ПВО уничтожили 46 украинских беспилотников над регионами РФ

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 15 — сбили над Брянской областью. Одиннадцать БПЛА уничтожили над Волгоградской областью, семь — над Ростовской областью, пять — над территорией Краснодарского края. По два беспилотника перехватили над Белгородской и Воронежской областями, а также над территорией Республики Крым и акваторией Азовского моря.