Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 04:16

За ночь расчёты ПВО уничтожили 46 украинских беспилотников над регионами РФ

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 15 — сбили над Брянской областью. Одиннадцать БПЛА уничтожили над Волгоградской областью, семь — над Ростовской областью, пять — над территорией Краснодарского края. По два беспилотника перехватили над Белгородской и Воронежской областями, а также над территорией Республики Крым и акваторией Азовского моря.

В Волгограде обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного жилого здания
Ранее обломки дрона упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. К счастью, никто не пострадал, однако загорелась «газель». Пожар оперативно ликвидировали. На месте работали экстренные и специальные службы.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
