В Волгограде обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного жилого здания
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Расчёты противовоздушной обороны отразили массированный налёт беспилотников в Волгоградской области. Обломки одного из сбитых дронов упали на крышу 16-этажного жилого здания в Тракторозаводском районе. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
«По состоянию на 2:30 пострадавших и повреждений объектов нет. В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу 16-этажного жилого дома по ул. Ополченской», — говорится в сообщении.
Жителей вывели на улицу для проведения инженерно-технического осмотра конструкции специалистами-сапёрами.
Ранее Вооружённые силы Украины атаковали Волгоградскую область. По предварительным данным, силы ПВО сбили несколько воздушных целей. Местные жители сообщали о серии из 5-7 взрывов. В аэропорту Волгограда введён план «Ковёр».