Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 августа, 00:33

В Волгограде обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного жилого здания

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Расчёты противовоздушной обороны отразили массированный налёт беспилотников в Волгоградской области. Обломки одного из сбитых дронов упали на крышу 16-этажного жилого здания в Тракторозаводском районе. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«По состоянию на 2:30 пострадавших и повреждений объектов нет. В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу 16-этажного жилого дома по ул. Ополченской», — говорится в сообщении.

Жителей вывели на улицу для проведения инженерно-технического осмотра конструкции специалистами-сапёрами.

Ранее Вооружённые силы Украины атаковали Волгоградскую область. По предварительным данным, силы ПВО сбили несколько воздушных целей. Местные жители сообщали о серии из 5-7 взрывов. В аэропорту Волгограда введён план «Ковёр».

Тимур Хингеев
