12 августа, 22:53

Вооружённые силы Украины атакуют беспилотниками Волгоградскую область

SHOT: В Волгоградской области прогремело 5-7 мощных взрывов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Вооружённые силы Украины атакуют Волгоградскую область. По предварительным данным, сбито несколько воздушных целей. Об этом сообщает SHOT.

Жители Красноармейского района и Волгограда рассказали, что около часа ночи услышали звук пролетающего БПЛА, а затем серию из 5-7 мощных взрывов. Официальные источники пока не комментируют последствия атаки. В аэропорту Волгограда был введён план «Ковëр».

Умер ещё один пострадавший при атаке БПЛА в Арзамасе

Ранее расчёты противовоздушной обороны за два часа сбили 26 украинских беспилотников над пятью регионами России. В воздушном пространстве Брянской области было перехвачено 12 беспилотников. Девять БПЛА сбили над территорией Курской области, три дрона уничтожили в небе над Белгородской областью. Ещё по одному беспилотнику сбили над Орловской и Воронежской областями.

