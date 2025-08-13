Вооружённые силы Украины атакуют беспилотниками Волгоградскую область

Вооружённые силы Украины атакуют Волгоградскую область. По предварительным данным, сбито несколько воздушных целей. Об этом сообщает SHOT.

Жители Красноармейского района и Волгограда рассказали, что около часа ночи услышали звук пролетающего БПЛА, а затем серию из 5-7 мощных взрывов. Официальные источники пока не комментируют последствия атаки. В аэропорту Волгограда был введён план «Ковëр».