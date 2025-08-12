Встреча Путина и Трампа
12 августа, 20:23

За два часа силы ПВО сбили 26 беспилотников над пятью регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Вечером во вторник, 12 августа, силы противовоздушной обороны уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов над пятью регионами РФ. Это следует из заявления Министерства обороны России.

«С 20.40 до 22.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, основной удар был направлен на приграничные регионы страны. Так, в воздушном пространстве Брянской области было перехвачено 12 беспилотников. Девять БПЛА сбили над территорией Курской области, три дрона уничтожили в небе над Белгородской областью. Ещё по одному беспилотнику сбили над Орловской и Воронежской областями.

Напомним, ранее пятеро детей получили травмы в результате атаки БПЛА в Белгородской области. Частный дом в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа подвергся атаке FPV-дрона. С помощью попутного транспорта пострадавших детей — четырёх девочек (4, 6, 9, 16 лет) и 14-летнего мальчика — оперативно доставили в местную ЦРБ. Медики подтвердили у всех минно-взрывные и баротравмы.

