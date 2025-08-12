Встреча Путина и Трампа
Регион
12 августа, 17:25

В Белоруссии создали комплекс для прогнозирования атак БПЛА

Комплекс «Сканер». Обложка © Telegram/ Госкомвоенпром

В Белоруссии разработан инновационный программно-аппаратный комплекс АЛС «Сканер» для обнаружения низколетящих беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Государственного военно-промышленного комитета в своём телеграм-канале.

«Комплекс функционирует на основе пассивного акустического обнаружения, в основе которого заложено использование датчиков, фиксирующих звуковые волны от винтов и двигателей внутреннего сгорания БПЛА», —

Комплекс, созданный компанией «ИнноТех Солюшнс», способен осуществлять пассивный мониторинг воздушного пространства и выявлять потенциальные угрозы от беспилотников, включая аппараты в режиме радиомолчания. Специалисты комитета подчеркивают, что комплекс может работать круглосуточно, в том числе в сложных погодных условиях, с дальностью обнаружения до тысячи метров.

Российские бойцы сбили неопознанный украинский дрон в зоне СВО
Российские бойцы сбили неопознанный украинский дрон в зоне СВО

Ранее Life.ru рассказывал о российской системе «Чёрный глаз», которая способна перехватывать сигналы беспилотников за несколько десятков километров, заставляя их падать на землю, пока оператор пытается разобраться, в чём дело. Система не обладает какими-то внушительными габаритами.

Полина Никифорова
