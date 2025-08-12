В Белоруссии создали комплекс для прогнозирования атак БПЛА

В Белоруссии разработан инновационный программно-аппаратный комплекс АЛС «Сканер» для обнаружения низколетящих беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Государственного военно-промышленного комитета в своём телеграм-канале.

«Комплекс функционирует на основе пассивного акустического обнаружения, в основе которого заложено использование датчиков, фиксирующих звуковые волны от винтов и двигателей внутреннего сгорания БПЛА», —

Комплекс, созданный компанией «ИнноТех Солюшнс», способен осуществлять пассивный мониторинг воздушного пространства и выявлять потенциальные угрозы от беспилотников, включая аппараты в режиме радиомолчания. Специалисты комитета подчеркивают, что комплекс может работать круглосуточно, в том числе в сложных погодных условиях, с дальностью обнаружения до тысячи метров.